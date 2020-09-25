Стихийный мемориал в память о медиках не будут демонтировать на Малой Садовой

В эфире телепрограммы «Петербург. Новый взгляд» губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что сносить мемориал, возникший стихийно на Малой Садовой, не будет. Жители города начали приносить цветы в не самое удачное место. Так, на Малой Садовой возник стихийное место памяти медиков, погибших при борьбе с коронавирусной инфекцией. Однако, губернатор обещает не демонтировать мемориал, ведь город должен для начала предложить альтернативный вариант размещения.

На данный момент информации о возможном новом месте мемориала информация не появляется, поэтому ожидать переноса места памяти пока не стоит.