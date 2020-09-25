Специалисты выделили основной признак второй волны Covid-19

Эксперты в сфере здравоохранения выявили главные показатели для определения начала второй волны заболеваемости коронавируса. Так, наиболее точным признаком будет являться соотношение показателей числа зараженных и выздоровевших. Об этом сообщает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Кроме этого, Лариса утверждает, что «формальных признаков наступления волны нет, есть просто разница между прошедшим периодом и новым периодом». На данный момент, по ее мнению, в России количество переболевших вирусом больше, чем количество заболевших инфекцией коронавируса. Примечательно, что эксперты утверждают, что в России еще не кончилась даже первая волна коронавирусной инфекции.