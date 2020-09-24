Петербург лидирует по количеству смертей от Covid-19

Согласно официальной статистики, предоставленной порталом «Стопкоронавирус.рф», за последние сутки в Петербурге умерли 22 человека, болевшие коронавирусной инфекцией. Отмечается также, что за минувший день по всем регионам России зафиксировано 149 летальных исходов от коронавируса.



Известно, что на данный момент общее число заболевших вирусом в Петербурге – 2839 человек. За прошедший день в России зафиксировано 6 595 новых случаев заражения инфекцией Covid-19. В это число входит практически четверть контактных, а также пациентов, у которых отсутствуют клинические проявления заболевания.