Эксперт выяснил, почему лекарство от Covid-19 такое дорогое

Роман Драй, директор научно-исследовательского центра компании «Герофарм», объяснил возможные причины дороговизны российского препарата от коронавируса.

По словам специалиста на цену влияют сразу три фактора. Первое то, что у фармацевтической разработки есть своя цена. Примечательно, что обычно цена подобной копии в районе 15-20 миллионов рублей. Второй фактор - это стоимость клинических исследований.

Кроме того, Роман считает, что до сих пор не понятно, когда кончится вирус. Именно это является третьим фактором, влияющим на цену препарата. Ведь компаниями, продающим лекарство нужно окупить товар.