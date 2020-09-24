Магазины одежды в центре Петербурга пережили пандемию с минимальными потерями

В Петербурге с начала 2020 года прекратили свою работу 16 магазинов одежды, обуви и аксессуаров, находящихся в центре города. Аналитики компании JLL считают, что стрит-ритейл в сфере моды пережил периодн ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, с мнимальными потерями. В основном магазины закрывались весной, в марте и апреле.

За аналогичный период времени в 2019 году в Петербурге закрылось 18 магазинов из той же сферы.

По данным аналитиков, доля свободных площадей на центральных улицах, в частности, на Большом проспекте Петроградской стороны, достигла пика в середине лета, а затем начала снижаться. Однако количество свободных торговых площадей на ценральных улицах все равно выше, чем в прошло году.