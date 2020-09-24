В регионах России начали проводить вакцинацию против коронавируса

В ряде регионов России началось осуществление вакцинации против коронавируса, при этом приоритетной группой стали работники медицинских учреждений. Информация о начале вакцинации была предоставлена пресс-службой Минздрава Российской Федерации. В настоящее время в регионы РФ были направлены 27 тысяч упаковок препарата, его количество планируется увеличивать в ближайшее время. Сообщается, что в специальной системе маркировке осуществляется контроль над движением вакцины. Напомним, Российская Федерация стала первой страной, предложившей вакцину против коронавируса. Эффективность отечественного препарата была доказана в ходе проведенных клинических исследований.

На данный момент в РФ коронавирусом заразились более 1.1 миллиона человек. Зарегистрировано 923 тысяч случаев выздоровления и около 20 тысяч летальных исходов.