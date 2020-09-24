Риск развития болезни Паркинсона может повыситься из-за коронавируса

Австралийские эксперты пришли к выводу, что COVID-19 может увеличивать шансы развития болезни Паркинсона, так как SARS-CoV-2 – нейротропный вирус, что означает, что он имеет способность внедряться в ткани мозга. Согласно предположениям нейробиологов, инфекционный процесс может повлечь за собой воспаление нейронов, что обусловлено подготовкой мозга к гипертрофированной реакции на последующий неврологический процесс. Запустить этот процесс, по словам экспертов, может что угодно, например простуда или естественное старение организма.

Нейроны встречают повторный удар, который претерпевает организм, аномальной реакцией, которая ведет к нейродегенерации, что в свою очередь и становится причиной возникновения болезни Паркинсона.