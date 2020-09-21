Роспотребнадзор не планирует вводить новые ограничения из-за COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшее время ведомство не считает необходимым вводить в России новые ограничительные меры из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции.

По словам главы ведомства, они ожидали второй декады сентября, чтобы проанализировать заболеваемость. Каждый зарегистрированный случай Попова назвала "эпидемиологически понятным" и отметила, что неизвестности в текущей ситуации нет. Именно поэтому говорить о введение новых ограничительных мероприятий не следует.

За последние сутки в 84 регионах России было зафиксировано 6196 новых случаев заражения коронавирусом. Текущий темп прироста заболевших составляет 0,6 процента.