Разработчик лекарства от коронавируса объяснил, почему оно такое дорогое

Павел Белый, генеральный директор компании "Промомед", которая разработала лекарство от коронавируса, объяснил его высокую стоимость. С 17 сентября препараты "Арепливир" и "Коронавир" можно использовать в домашних условиях, однако их цена выше 12 тыся рублей.

По словам гендиректора, высокая стоимость "Арепливира" обусловлено напряженной работой над ним в ограниченных временных рамках. Для его разработки потребовалось много финансовых и человеческих ресурсов, которые, с одной стороны, позволили выпустить препарат всего за три месяца, а с другой, привели к его высокой стоимости в продаже.

Фармацевт отметил в эфире телеканала "Россия-24", что прямо сейчас ведется работа над снижением цены лекарства.