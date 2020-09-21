Эксперт назвал группы граждан, которым противопоказана вакцина от коронавируса

Зафкафедрой клинической иммунологии Сеченовского университета Александр Караулов сообщил о том, что в случае ряда заболеваний, вакцина от COVID-19 может быть опасна. Прививаться нельзя гражданам, имеющим первичный иммунодефицит. Эксперт отметил, что у людей, инфицированных коронавирусом зачастую имеется иммунотромбоз ( повышенная свертываемость крови). Данное состояние может привести к летальному исходу от сопутствующих заболеваний.

Онкологические, аутоиммунные, ревматологические заболевания, по словам эксперта РАН не являются противопоказаниями для проведения вакцинации. При рассмотрении вопроса о возможности совмещать вакцины от гриппа и коронавируса, Караулов рекомендует начать прививаться от гриппа уже сейчас.