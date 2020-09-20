В ВОЗ обсудили возможность повторного введения коронавирусных ограничений

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович утверждает, что на данный момент нет предпосылок для повторного введения ограничений, связанных с распространением инфекции Covid-19.

«Я не могу комментировать слухи, необходимо обладать фактами» — рассказала представитель. Также она добавила, что ВОЗ рекомендует, чтобы «стратегия страны по сдерживанию COVID-19 была научно обоснованной и приемлемой для населения с точки зрения культурных и социальных особенностей». Мелита уточняет, что ограничения вводятся для замедления распространения вируса, в чем сейчас нет необходимости.

При этом, представитель ВОЗ в РФ отмечает, что ответственность в борьбе с коронавирусной инфекцией лежит на правительстве России, а также на ее гражданах.