Уже с 21 сентября в продаже появятся лекарства от Covid-19

21 сентября, в понедельник, новые российские препараты для лечения инфекции коронавируса станут доступными для розничной продажи. Так, препараты «Арепливир» и «Коронавир», которые имеют международное непатентованное наименование «Фавипиравир», появятся в аптеках по России. Стоимость препаратов составит более 12 тысяч рублей, что вызывает недовольство среди населения.

Отмечается, что просто так приобрести препарат будет нельзя – понадобится рекомендация врача. Известно, что «Арепливир» необходимо принимать сразу после проявления каких-либо признаков заболевания, то есть не позднее, чем в первые сутки.