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Путину предложили сделать лекарства от Covid-19 во много раз дешевле

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© Фото: Baltphoto

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Политолог Баширов высказал недовольство ценой, которую назвали для препарата от коронавируса.

Марат Баширов предложил президенту РФ Владимиру Путину сделать лекарства от инфекции коронавируса подешевле и доступнее для большинства граждан страны.

«Уважаемый Владимир Владимирович, если препарат от COVID-19 является одним из трех столпов борьбы с пандемией коронавируса (вакцина, ранее тестирование и лекарство), то почему бы не установить государственную монополию на его производство и распространение?» — спрашивает Марат.

Как известно, стартовая цена для препарата «Арепливир» 12 тысяч 320 рублей, а «Коронавир» 11 тысяч 550 рублей. Политолог считает, что такие цены являются неподьемными для стандартной российской семьи, подобные лекарства должны быть во всех аптеках и стоить по 100 рублей, такие вещи должны быть как парацетамол.

Также Баширов добавил, что Россия итак тратит много денег на больницы для коронавирусных пациентов, на выплаты тем, кто вынужден сидеть дома из-за инфекции и на многое другое. В связи с этим политолог считает разумным потратить эти средства на решение проблемы на корню – сделать доступными лекарства от Covid-19.

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