За сутки в Петербурге 214 человек заболели коронавирусом

В воскресенье, 20 сентября, информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщил, что в Петербурге коронавирусом заболели ещё 214 человек.

Согласно последним данным информационного центра, за последние сутки в 84 регионах России выявлено 6 148 подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. За минувшие сутки больше всего заболевших в Москве — 860 человек, на втором месте находится Петербург, далее Московская область и Ростовская область. Наименьшие темпами прироста за сутки зафиксированы в Чукотском автономном округе.

В Петербурге количество зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 15 и составляет 2777. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 108 и суммарно на сегодня равняется 27825 человек. Всего в России за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2 895 человека.