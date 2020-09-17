Выздоровевших детей не пускают в школы Петербурга

В этом месяце сложилась плохая традиция. В петербургских школах заболевшие коронавирусом, но уже излечившиеся учащиеся не имеют возможности вернуться на учебу в школу. Дело в том, что записать ребенка к врачу, чтобы получить выписку, возможно только через неделю, поэтому школьник вынужден сидеть на дистанционном обучении дома.

Дмитрий Лисовец, возглавляющий Комитет по здравоохранению, признает, что такая проблема действительно имеет место быть. По горячей линии Комитета по здравоохранению также признают сложившуюся ситуацию проблемной, но решения не предлагают.

На данный момент, с 1 сентября 2020 года в Северной столице работают 687 государственных образовательных учреждений, согласно официальным данным в начальных классах этих учреждений должно обучаться очно 235 тысяч детей.