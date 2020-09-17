Минпросвещения заверило, что дистанционки не будет

Министр просвещения заявил, что в российских учебных заведениях массовых вспышек заболеваний COVID-19 не зафиксировано.

«Эпидемиологическую обстановку в школах России в настоящее время можно охарактеризовать как спокойную», — уверяет Сергей Кравцов.

Таким образом, министр сообщает, что в школах России массовых заболеваний коронавирусной инфекции не наблюдается, так что оснований для перевода школьников на дистанционный формат обучения нет. Однако о единичных случаях заражения инфекцией Сергей все же упомянул.

Напомним, что в Минпросвещении не так давно заявляли о том, что учебный год начнется в обычном формате, а дистанционное обучение возможно лишь как дополнение.