Оперная певица Нетребко заболела коронавирусом

Народная артистка России Анна Нетребко рассказала, что несколько дней назад была госпитализирована с пневмонией.

При первых симптомах коронавируса певица самоизолировалась, однако тесты на Covid-19 давали отрицательные результаты. Певица отмечает, что вовремя обратилась за медицинской помощью и на данный момент находится под присмотром врачей.

Анна сообщила, что в крови ее супруга были обнаружены антитела к коронавирусу, в силу чего он не представляет абсолютно никакой опасности для окружающих.

Нетребко сохраняет позитивный настрой и просит окружающих не волноваться за ее здоровье. «Не так страшен черт, как его описывают» - отметила она. По словам Анны, ей надоели запугивания людей, которые вызывают больше стресса, чем сам вирус. Певица рада, что этот этап для нее скоро будет пройден.