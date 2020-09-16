Октябрьский суд признал очередной пост о коронавирусе фейком

16 сентября, в среду, Октябрьский суд Санкт-Петербурга признал информацию, размещенную на сайте livejournal.ru, фейковой.

Ранее один из пользователей сайта разместил пост на личной странице, в котором сообщал информацию, что в российских больницах фактически отсутствуют средства, необходимые для тестирования население на наличие коронавируса нового типа. В суд поступил административный иск о признании данной информации фейком.

Как сообщает Объединенная служба судов города, административный иск был удовлетворен Октябрьским судом Санкт-Петербурга, и информацию признали фейковой. Теперь она подлежит запрету.