В Петербурге от коронавируса умерли 25 человек

Количество смертей от коронавируса растет, несмотря на принимаемые врачами меры.

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщает, в северной столице России от вируса умерло 25 человек. Кроме того, за последние сутки было зафиксировано 207 случаев заражений и 105 выздоровлений. С начала пандемии в Петербурге выявлено 2701 летальных исходов в результате заражения коронавирусом.

Напомним, о распространении вируса, происхождение которого не было определено, было сообщено властями Китая во Всемирную Организацию Здравоохранения в декабре прошлого года. В марте 2020 года ВОЗ сообщила о том, что сложившаяся ситуация может быть признана пандемией коронавируса.