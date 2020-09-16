Женщинам, принявшим участие в испытании вакцины от Covid-19 дали совет не беременеть

Участницам испытания российской вакцины посоветовали не планировать беременность в ближайшее время.

По словам специалистов, в случае беременности участницы испытаний отечественной вакцины, вакцинацию требуется срочно приостановить, а здоровье женщины должно находится под тщательным наблюдением врачей. Данные рекомендации содержит протокол клинического исследования вакцины.

Сообщается, то в третьем этапе исследования вакцины от коронавируса намерены принять участие около тридцати тысяч добровольцев.

Женщинам также порекомендовали воздержаться от грудного кормления в течении трех месяцев после вакцинации и отказаться от донорства яйцеклеток.