Среди погибших от Covid-19 в Петербурге оказался совсем молодой мужчина

Согласно официальным данным по статистике летальных исходов от коронавируса по Санкт-Петербургу, одному из погибших было всего 32 года. Статистику по заболевшим и погибшим приводит комитет по здравоохранению Северной столицы.

Напомним, за минувшие сутки выявлено 5 449 новых заражений коронавирусной инфекции по России. Новые пациенты появились в 84 регионах страны. Однако отмечается, что около 23,5% заболевших не наблюдали у себя никаких признаков инфекции. Тем самым, вирус становится еще более опасным, ведь без тестирования на Covid-19 узнать о наличии заболевания становится все сложнее.