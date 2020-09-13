Основной причиной высокой смертности от Covid-19 называют пневмонию

За минувшие сутки в Петербурге 20 человек скончались от пневмонии и пополнили статистику коронавирусных смертей. Комитет по здравоохранению называет пневмонию основной причиной летальных исходов. Другой причиной, либо дополнительной причиной часто является пожилой возраст. Так, среди умерших от вируса пациентов было 9 женщин в возрасте от 63 до 88 лет и 11 мужчин – от 32 до 88 лет. Данные взяты со статистики с 05 по 12 сентября 2020 года.

Всего за весь период пандемии, вызванной Covid-19, скончалось 2 650 человек. С таким показателем Петербург занимает второе место, при этом лидирует в этом списке Москва.