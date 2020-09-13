Фуд-корты и кинотеатры Северной столицы работают по новым правилам

С субботы, 12 сентября в Санкт-Петербурге открыты фуд-корты и кинотеатры, работа которых была ранее приостановлена из-за коронавирусной инфекции и вызванных ею ограничительных санитарных мер. Однако в их режим работы внесено несколько изменений, чтобы обеспечить безопасность и не допустить распространения болезни.

Чтобы попасть на сеанс в кинотеатр, посетители должны будут надеть массу и перчатки. В залах соблюдается социальная дистанция, занята половина мест, зрители располагаются в шахматном порядке. Несовершеннолетние дети допускаются в зал только с родителями.

Также каждому заведению выдали специальный QR-код. С его помощью будет подтверждено создание безопасных условий в соответствии с принятыми стандартами.