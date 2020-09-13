Роспотребнадзор сообщил, когда школы начнут работать по-прежнему

Стали известны планы руководящих органов относительно снятий коронавирусных ограничений в школах. Ирина Шевкун, глава управления санитарного надзора Роспотребнадзора, сообщила, что текущий режим работы школ продлится до тех пор, пока не улучшится эпидемиологическая обстановка. По ее слованм, текущий СанПиН действует до 1 января 2021 года, однако это не значит, что после нового года санитарные правила не нужно будет соблюдать.

Также Шевкун отметила, что сейчас говорить о сроке снятия ограничений сложно, поскольку ситуация с коронавирусной инфекцией на данный момент не стабилизировалась и разная дли каждого региона.