Еще 20 человек скончались в Санкт-Петербурге от коронавируса

Количество смертей от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге продолжает расти, согласно данным, предоставленным утром воскресенья, 13 сентября 2020 г. оперативным штабом города по борьбе с COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 2650 смертей, за сутки это число увеличилось на 20 новых погибших.

Из 39 276 заболевших человек с начала пандемии выздороветь успели более 27 тысяч.

Днем ранее количество смертей было больше на три человека – 12 сентября 2020 г. было отмечено 23 смертельных случая. Скончались 11 мужчин возрастом от 15 до 81 года и 12 женщин от 43 до 90 лет. Все указанные смерти были зафиксированы в период с 8 по 11 сентября, основной их причиной была названа двусторонняя пневмония.