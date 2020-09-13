В Санкт-Петербурге было проведено более 18,5 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию

Ежедневно жители Санкт-Петербурга сдают анализы на коронавирус, за последние сутки анализы были проведены более чем у 18 тысяч человек, о чем утром 13 сентября 2020 г. сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петерубрге.

В штабе так же сообщили, что почти полтысячи жителей города остаются под наблюдением медиков. Большинство из них соблюдают карантин после контакта с уже зараженными. 4 человека наблюдаются в обсерваторе.

Кроме того, Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом обработала 171 вызов. С запросами на нее можно обратиться по номеру «122».