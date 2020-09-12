В Боткинской больнице считают, что вторая волна коронавируса еще только предстоит

Главный врач инфекционной больницы им. С.П. Боткина Денис Гусев сообщает о готовности стационара к осенней вспышке заболеваемости.

По его словам, сейчас свободны 10-15 процентов коек больницы. На площадке "Пискаревский, 49" ежедневно попадают в больницу и выписываются из нее 25-40 человек. 30-40 человек в день поступает на "Миргородскую, 3". На данный момент в больнице содержится 450 больных коронавирусной инфекцией, состояние 15 процентов из них описывается как тяжелое.

Главврач заявил, что в настоящее время Петербург все еще находится в "первой волне" заболевания. О второй волне коронавируса говорить сейчас преждевременно.