Больницу имени Семашко перепрофилировали в инфекционный стационар

Комитет по здравоохранению сообщает о переменах в устройстве городской больницы №38 имени Семашко. Ее переделывают в инфекционный стационар для приема пациентов с заболеваниями, вызванными новой коронавирусной инфекцией.

Принимать людей с инфекционными заболеваниями начнет также акушерское отделение больницы. Этот режим работы продолжится до обратного перепрофилирования медицинского учреждения.

Больница оставляет плановую госпитализацию. Гериатрическое отделение больницы на Павловском шоссе также продолжит работу в обычном режиме, но помещения могут быть возможны только для ухода за тяжелобольными и лежачими пациентами.