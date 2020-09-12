Из-за коронавируса иностранцы не могут приехать на учебу в Россию

Коронавирусная инфекция в том числе влияет и на российское высшее образование. Так, 12 сентября выяснилось, что из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19, в российские вузы не могут приехать учиться олее ста тысяч иностранных студентов. Об этом в рамках Российской креативной недели сообщил глава министерства образования и науки Российской Федерации Валерий Фальков.

Основной причиной, мешающей студентам из других стран поступать и возвращаться в российские университеты, является закрытие государственных границ.

При этом Валерий Фальков отметил, что российское высшее образование было затронуто пандемией "минимально", поскольку устройство университетов и процесс обучения студентов пока что изменился не сильно.