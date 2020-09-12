Как открытие фуд-кортов и кинотеатров в Петербурге повлияло на численность заболевших вирусом

12 сентября, как обещал Смольный, открылись театры, кинотеатры и фуд-корты. Библиотеки и бассейны теперь могут принимать посетителей, не нуждаясь в предварительной записи.

С полуночи уже открылись двери петербургских кинотеатров, на даже делали предзаказы, а значит горожане сильно истосковались по развлечениям. Сегодня весь день можно наслаждаться полноценной атмосферой в ТРК и ТЦ Петербурга.

Теперь доступны массовые мероприятия. Например, культурные, спортивные и зрелищные, а также открываются санатории, пансионаты и

Вице-губернатор Петербурга Евгения Елина сообщает, что решение по открытию массовых точек в городе было принято исходя из данных по количеству зараженных коронавирусом в июле-августе. Однако статистика последних дней показывает, что подобная аналитика не сильно успешна.

Так, в Северной столице смертельная статистика по вирусным пациентам зашкаливает. По сравнению с Москвой на 100 тысяч населения в Петербурге смертей было больше на 8,4 единиц.