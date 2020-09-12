  • 12 Сентябрь 2020
USD 12.09.2020 74.8896 -0.6378
USD ММВБ 00:05 75.5050  
EUR 12.09.2020 88.6768 -0.6268
EUR ММВБ 00:05 89.3299  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Коронавирус может помочь петербуржцам сменить коммуналки на отели

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Северная столица готовится ко второй волне вируса Covid-19.

Город на Неве готовится к новой волне вируса и поэтому о здоровье и безопасности жителей коммуналок задумались эксперты. Ведь если один человек заболеет, то на карантин отправят всех жителей коммунальной квартиры. Так, наилучшим вариантом называется расселение горожан в отели.

Известно, что в коммуналках проживает более 229 тысяч петербургских семей. При этом некоторые жители коммуналок, что даже при соблюдении всех эпидемиологических мер, не удавалось избежать заражений. Поэтому кандидат биологических наук Михаил Супотницкий утверждает, что крайне опасно жить в одном помещении с чужими людьми во время пандемии, вызванной коронавирусом.

Эксперт по управлению доходом независимых отелей Ксения Безбородова предложила идею с расселением людей, проживающих в коммуналках Петербурга в отели города. Примечательно, что некоторые отели готовы предложить размещение по выгодным ценам.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    09.09.20
    В чем польза тибетских сборов?
    17.08.20
    В следующем сезоне еврокубков будут действовать новые ограничения
    31.07.20
    Мария Фурсова: Салон красоты Chisla – самый успешный проект в Санкт-Петербурге
    30.07.20
    Самые ожидаемые события 2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге
    25.07.20
    Можно ли получить отсрочку по банковским кредитам по причине коронавируса?
    24.07.20
    Косметологическое оборудование: что выбрать для домашнего и профессионального ухода за лицом?
    23.07.20
    «Золотой мяч» отменён впервые в истории
    22.07.20
    Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете ставок на зрелищно-развлекательные мероприятия

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram