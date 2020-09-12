Коронавирус может помочь петербуржцам сменить коммуналки на отели

Город на Неве готовится к новой волне вируса и поэтому о здоровье и безопасности жителей коммуналок задумались эксперты. Ведь если один человек заболеет, то на карантин отправят всех жителей коммунальной квартиры. Так, наилучшим вариантом называется расселение горожан в отели.

Известно, что в коммуналках проживает более 229 тысяч петербургских семей. При этом некоторые жители коммуналок, что даже при соблюдении всех эпидемиологических мер, не удавалось избежать заражений. Поэтому кандидат биологических наук Михаил Супотницкий утверждает, что крайне опасно жить в одном помещении с чужими людьми во время пандемии, вызванной коронавирусом.

Эксперт по управлению доходом независимых отелей Ксения Безбородова предложила идею с расселением людей, проживающих в коммуналках Петербурга в отели города. Примечательно, что некоторые отели готовы предложить размещение по выгодным ценам.