Вакцина от Covid-19 появится в Ленобласти первее многих регионов

Первую в мире вакцину от коронавируса, которую разработали в Центре им. Гамалеи, направили в Ленинградскую область. После Москвы препарат начинают направлять по регионам и одним из первых станет регион Петербурга и области.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что небольшая партия вакцины «Спутник V» уже поступила в Сертолово. Это произошло во время открытия больнично-поликлинического комплекса. Затем препарат будет распределен по другим медицинским учреждениям области.

На данный момент ожидается новая вакцина, которую разрабатывают в Петербурге. Она будет защищать россиян от гриппа и коронавируса одновременно.