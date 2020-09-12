Печальные рекорды: 23 летальных случая от Covid-19 в Петербурге

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Covid-19 сообщает о 23 новых летальных исходов. При этом отмечается, что по России каждый пятый, погибший за эти сутки, приходится на Северную столицу.

Это уже не первый печальный рекорд Петербурга. Так, 29 июля 2020 года фиксировали такой же показательно смертности.

Всего в России за сутки зафиксировано 119 летальных случаев. Отмечается, что в Москве погибших от вируса вдвое меньше, чем в Петербурге. Всего за время пандемии 2630 человек скончались от Covid-19.

На данный момент коечный фонд для взрослых в Петербурге заполнен на 84%.