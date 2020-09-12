Почти 24 тысячи тестирований на коронавирус провели в Петербурге за сутки

За последние сутки в Санкт-Петербурге на Covid-19 обследовали 23 тыс. 796 пациентов, а под наблюдением медики оставили 651 человек. Среди них четыре человека находятся в обсерваторе, а 647 пациентов являются контактными.

Согласно оперативным данным на 10.00 в Северной столице было обработано 177 вызов, которые поступили в Единую региональную информационно-справочную службу. По номеру 122 звонят по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса.

Всего на 12 сентября в Петербурге Covid-19 заразились 39 070 человек, среди них 203 новых случая заражений.