Вакцина от коронавируса появилась в регионах России

12 сентября стало известно, что первая партия препарата от Covid-19 отправлена в российские регионы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Напомним, вакцина, именуемая «Спутник V», была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи для Министерства здравоохранения России. Отмечается, что в рамках первой поставки лекарства в регионы отработают логические цепочки с целью выяснить, как лучше доставить и распределить вакцину от коронавируса по субъектам РФ для граждан, входящих в группу повышенного риска.

Изначально, препарат поступил в учреждения здравоохранения Москвы, а затем его ожидали в Петербурге, однако до последнего момента в Северную столицу «Спутник V» не поступал.