В Турции ввели масочный режим

Сегодня, в среду 9 сентября, стало известно, что в общественных местах медицинские маски теперь обязательны как для граждан Турции, так и для туристов. Отмечается, что снимать маски можно только дома. Решение было принято из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в стране.

Теперь ношение средств индивидуальной защиты обязательно на улицах, в парках, садах, местах для пикников, на пляжах, в общественном транспорте и на рабочих местах. Власти также запретили ехать стоя в общественном транспорте, для того, чтобы все пассажиры соблюдали социальную дистанцию в 1,5 метра. Кроме того к ресторанах и кафе запрещено проведение музыкальных концертов и караоке после полуночи.