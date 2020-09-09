Киноакадемия огласила новые стандарты для номинации на «Оскар»

Сегодня, в среду 9 сентября, американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны будут соответствовать киноработы. В вышедшем сообщении говорится о том, что пришло время для изменений и новых стандартов репрезентативности и инклюзивности, которым необходимо будет соответствовать для категории «Лучший фильм» начиная с 96-й премии «Оскар».

Так, с 2024 года фильмы должны будут соответствовать как минимум двум из четырех новых стандартов. Новые правила устанавливают процентное соотношение или число актеров, режиссеров и других профессионалов, участвующих в создании картины, в соответствии с нормами инклюзивности. Согласно новому постановлению, по крайней мере один из ведущих актеров или значительный актер второго плана должен быть из недостаточно представленной расовой или этнической группы. Другой возможный критерий — не менее 30 процентов второстепенных ролей теперь должны исполнять представители ЛГБТ, расовых или этнических групп, женщины или люди с инвалидностью. Создатели фильма также могут посвятить им главную сюжетную линию.

Остальные критерии относятся к необходимому минимальному числу представителей вышеперечисленных групп среди людей, участвующих в производстве фильма или его продвижении. Кроме всего прочего, создателям кинокартин, выдвигаемых на «Оскар», также предлагается оплатить определенное количество стажировок или обучение для женщин, представителей ЛГБТ, расовых или этнических меньшинств.