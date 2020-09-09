В ближайшее время начнется вакцинация от Covid-19 по регионам России

Министерство здравоохранения РФ сообщает, что в ближайшее время начнется вакцинация по регионам России. Это касается тех граждан, которые находятся в группе риска. Отмечается, что за самочувствием пациентов будут наблюдать. Для этой цели уже разработали специальное приложение, которое позволяет контролировать состояние граждан из групп повышенного риска.

Известно, что данные из этого приложения будут поступать в федеральную информационную систему.

Напомним, что в Москве вакцинация уже началась и теперь стоит дождаться ее в Петербурге и остальных регионах страны.