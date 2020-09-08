В Петербурге 10 школ отличились заражениями Covid-19

С 1 сентября в петербургских школах выявлено 10 учебных заведений с единичными случаями заражением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает начальник отдела эпидемиологического надзора. Специалист петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджери также добавляет, что переводить на дистанционное обучение школьников не придется, потому что это случае без дальнейшего распространения.

«В отношении этих учреждений проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, включающий обязательное наблюдение за контактными, ежедневный их осмотр с термометрией», — сообщает эксперт.

По ее мнению, на дистанционное обучение образовательное учреждение переводят только, если отсутствует 20% и более учеников. На данный момент, по словам эксперта, в петербургских школа обстановка спокойная и нет поводов для тревоги.