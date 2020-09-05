Смольный готов ослабить запреты

С понедельника, 7 сентября, в Санкт-Петербурге правительство будет постепенно ослабляться ограничения, установленные в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Так, с 7 сентября в Северной столице возобновится штатная работа организаций соцобслуживания: горожане смогут получать социальные услуги непосредственно в помещениях.

12 сентября Смольный планирует снять большую часть введенных ранее запретов, а именно разрешить проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий. Однако при этом наблюдение за ситуацией продолжится. В случае неблагоприятного развития событий правительство города отреагирует введением новых запретов, если возникнет подобная необходимость.