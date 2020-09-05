Петербургские дачники возвращаются к проводному интернету

Дачники Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ходе самоизоляции столкнулись с проблемой интернет-соединения.

В период самоизоляции, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, спрос на интернет-трафик, предоставляемый мобильными операторами, вырос в три с половиной раза. Это связано с массовой "миграцией" горожан в дачные поселки. Однако рост потребления трафика привел к тому, что скорость передачи снизилась. В связи с этим дачников стало интересовать проводное интернет-соединение.

Эксперты считают, что широкому распространению проводного соединения мешают цены мнополистов. При этом медленная скорость интернета негативно влияет не только на досуг, но и на рабочий процесс, поскольку доступ к важным сервисам для удаленной работы оказывается затруднен.