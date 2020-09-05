На Зеленогорском шоссе грибник врезался на машине в столб

Утром 5 сентября петербургские энергетики были вынуждены устранять последствия ДТП на Зеленогорском шоссе. Дело в том, что около развязки с ЗСД, у съезда в сторону города, автомобилист-грибник врезался в бетонный столб.

Курортный район Петербурга чуть не остался без света, потому что горе водитель уложил на асфальт столб, стоящий у края дороги. Об этом сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга».

В результате столкновения железа и бетона «Сузуки Витара» не подлежит восстановлению. Обошлось без пострадавших, поэтому из служб взывали только энергетиков.