Петербургские архитекторы придумали, как спасти город, если его отключат от электричества

Столичные и петербургские архитекторы объединились и придумали, как спасти город при полном отключении электричества. За 18 часов специалистом удалось придумать, что при тотальном блэкауте в воздух поднимутся летающие стратостаты, которые будут раздавать WI-FI и LTE. Также на площадях и набережных могут появиться точки с портативными зарядками.

Задумка появилась во время конкурса «21 идея для гибкого города», в котором творческое объединение петербурженки Анны Кузнецовой и москвича Евгения Зайцева заняло третье место.

«Мы сейчас живем в мире, в котором все зависит от электроэнергии. Даже телефон зарядить, компьютер — в случае отключения электричества мы будем полностью отключены от всех», — уточняет Анна.

Среди прочих причин, которые теоретически могут оставить Северную столицу без света, основатели объединения называют природные катаклизмы, а также искусственную опасность. Архитекторы подмечают, что в случае внезапного блэкаута первым делом нужно решать проблему информирования населения. Ведь людям нужно оставаться на связи друг с другом, чтобы не возникала паника.