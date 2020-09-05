Правительство России сможет устанавливать максимальные цены в случае ЧС или угрозы ее возникновения

Правительство РФ получило право устанавливать максимальные цены и надбавки на лекарства и различные медицинские изделия, которые не включены в список жизненно необходимых в условиях ЧС, либо резкого подорожания.

Новые полномочия у кабмина появились после изменений федерального закона, которые были приняты в марте 2020 года. Так, в случае ЧС или угрозы распространения смертельно опасного заболевания, а также при росте цен на 30% и выше власти регионов будут предлагать и обосновывать свои предложения Росздравнадзору, а он направит их в Минздрав. Дл каждого региона страна буду установлены свои предельные размеры оптовой и розничной надбавок.

Кроме того, кабмин отмечает, что более 988 млн рублей будет направленно на бесплатные лекарства, лечебное питание, а также на медицинские изделия для льготной категории граждан.