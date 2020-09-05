23 тысяч петербуржцев за сутки сдали тест на COVID-19

Пресс-служба Смольного сообщила, что на утро 5 сентября 22 715 тысяч человек за сутки прошли тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции. Под медицинским обследованием сейчас находятся 690 горожан, из которых двое в обсерваторе, а 688 — контактные.

За вчерашний день по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 152 раза. По последним данным общее число заболевших COVID-19 в Петербурге с начала пандемии составляет 37 425 человек. Выздоровели 26 194 пациента, а скончались 2 503.

На момент 5 сентября 2020 года в России число проведенных тестов на коронавирусную инфекцию превысило отметку в 38,1 миллиона. При этом за последние 24 часа всего на территории страны сделано 336 тысяч исследований. Под медицинским наблюдением по-прежнему находятся 209 тысяч 16 россиян, у которых подозревают COVID-19 в связи с сопутствующими симптомами или контактами с зараженными пациентами.