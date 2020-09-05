Август 2020 унес в Петербурге рекордное количество жизней

Петербургский комитет по делам записи актов гражданского состояния сообщил, что, согласно данным собранной статистики по смертям за август 2020, в городе скончалось 5253 человека. При этом с марта прирост составил 2503 человека, что напрямую связано с пандемией новой коронавирусной инфекции.

В статистике на сайте КЗАГС уточняется, что в 2011 и 2018 годах показатель также составлял чуть больше пяти тысяч смертей за месяц — 5015 и 5107. Однако тогда высокой летальностью отметились летние месяцы.

По данным Оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии в Петербурге на данный момент составляет 37 425 человек.