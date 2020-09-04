В Выборге откроют музей Лихачева

4 сентября заместитель министра культуры РФ Алла Манилова после встречи с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко рассказала, что в Выборге планируется открыть музей филолога Д.С. Лихачева. Она уточнила, что с инициативой создания музея вышла внучка академика — тележурналист Зинаида Курбатова, и добавила, что Минкультуры готово взять опеку над созданием музея, если этого захотят родственники и наследники.

Парк Монрепо — живописный ландшафтный парк на берегу Выборгского залива. В нем находится окруженная лесным массивом усадьба XVIII-XIX веков. По словам Маниловой, выбор места для музея не случайный, ведь в 1988 году музей-заповедник создали при поддержке профессора Лихачева, филолога, культуролога, искусствоведа, автора фундаментальных трудов, посвященных истории русской литературы и русской культуры.