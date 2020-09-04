Петербургский пансионат оштрафовали за случаи заражения коронавирусом

Петербургский пансионат для престарелых «Синяя птица» ООО «Феникс», находящийся в Красногвардейском районе на улице Маршала Тухачевского, привлечен районным судом к ответственности за нарушение санитарных норм по нераспространению коронавирусной инфекции.

По сообщению Объединенной пресс-службы судов, в августе в организации были зарегистрированы пять случаев COVID-2019 и заболевшие были госпитализированы. Проверка в ООО «Феникс» показала многочисленные санитарные нарушения: в помещении не проводились регулярная термометрия, сотрудников и постояльцев не осматривали и не опрашивали на наличие симптомов ОРВИ, не регистрировался приход посторонних лиц в журнале допуска, отсутствовал дозатор с антисептиком,не выполнялось проветривание помещений, не проводилось обеззараживание воздуха, пациенты питались в коридоре из-за отсутствия столовой. В трехместных номерах проживали от четырех до десяти человек.

По состоянию на начало августа 13 человек из 26 проживающих были госпитализированы. Организации судом был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Представитель ООО «Феникс» с нарушениями согласился и сообщил, что на данный момент они устранены.