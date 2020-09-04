Пожилым петербуржцам выплатят 2 тысячи рублей, несмотря на нарушение самоизоляции

Александр Ржаненков, глава комитета по социальной политике Петербурга, сообщил, что пожилые люди, нарушавшие самоизоляцию во время карантина, все равно получают выплаты в размере 2 тысяч рублей. Назвав их дисциплинированными, он отметил, что случаи нарушений самоизоляции были, однако мер против нарушителей не применяли.

Обязательный режим самоизоляции для пожилых жителей Санкт-Петербурга действовал с 30 марта по 1 июня 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции, наиболее опасной для старых людей. Тем, кто соблюдал все меры, городские власти обязались выплатить по 2 тысячи рублей.