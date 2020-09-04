Минздрав назвал петербургский препарат рекомендуемым средством для борьбы с осложнениями Covid-19

Минздрав РФ внес в список рекомендуемых препаратов для терапии COVID-19 отечественное лекарство «Илсира» компании «Биокад». Этот препарат применяется для одного из тяжелейших осложнений при коронавирусной инфекции – цитокинового шторма. Оно проявляется в гиперактивности иммунитета, которое влечет сильное воспаление, разрушение здоровых клеток организма, а также проблемы с дыхательной системой и в конечном итоге отёк лёгких.

Отмечается, что, если использовать «Левилимаб», когда только начинает проявляться дыхательная недостаточность, то это может предотвратить перевод заболевшего в реанимацию.

Также известно, что компания «Бикоад» будет массово производить вторую вакцину от коронавируса под названием «Вектор».